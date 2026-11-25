Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesco Balzani (Tele Radio Stereo - 92,7): "Mi aspetto una partita bella. E' vero che il PSG ha delle assenze, ma vedendo la loro squadra... La Roma deve giocare come sa, come la perdi la perdi ma devi giocarla senza rimpianti. Devi giocare come hai giocato contro il Real Madrid. Per me il PSG come squadra è più forte del Real e gioca in casa, due fattori importanti. Speriamo che la Roma possa fare una bella figura, che non vuol dire vincere ma abbassare la media-gol del PSG che ne segna 5 a partita in Champions League. Poi ciò che viene viene. Pisilli e Lulli a Manchester hanno dimostrato di dover fare uno step a livello europeo, non mi aspetto sorprese".

Antonio Felici (Tele Radio Stereo - 92,7): "La Roma non si deve snaturare, deve andare in campo e giocare come fa di solito. Luis Enrique molto onestamente ha riconosciuto che affrontare la Roma non è una cosa semplicissima perché comunque è una squadra che ti aggredisce alto e può creare problemi. Quello che auspico è che non ci siano cali di tensione o distrazioni. Sono fiducioso che possa farcela, può ricavarne una buona figura. Vincerà? Pareggerà? Non lo so, potrebbe anche perdere pur giocando molto bene. Non mi aspetto un'imbarcata. Non andrei a toccare nulla, fossi in Gasperini metterei la miglior formazione disponibile e i giovani nella ripresa".

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Mi impressiona il centrocampo del PSG, ha tutto: Vitinha, Fabian e Neves è un terzetto costruito in maniera perfetta, non gli manca quasi nulla. Lì potrebbe essere un punto dove vai in difficoltà. Ma mi vengono in mente anche gli esterni che arrivano alle spalle con Hakimi e Mendes. Sarà curioso capire come e dove Gasp posizionerà gli esterni…”

Piero Torri (Manà Manà Sport - 90,9): “La partita di stasera è proibitiva, il PSG è la squadra più forte del mondo. Se vi dicessi che la Roma va a vincere vi prenderei in giro, anche se non la escludo per niente. Il pallone è rotondo e loro hanno infortuni pesantucci. Se poi vogliamo dire che la Roma è la squadra che può guardarli negli occhi, beh io dico sì, può farlo, e andare lì a provare a giocarsela con coraggio. Anche perchè se vai lì solo per difenderti sei finito"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “La gestione della rosa in questo momento è fondamentale. Stasera spero che la Roma faccia una prestazione di livello e che il PSG non abbia particolare smania di fare una goleada. Loro e il Barcellona fanno un altro sport rispetto alle altre, ma una partita è una partita e quindi può succedere di tutto”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Il PSG è una grandissima squadra ma non penso che stasera la Roma parta battuta. La Roma deve anche anche approfittare delle diverse assenze dei francesi. E’ un banco di prova per capire se la squadra giocherà con grande pressione o invece affronterà la partita con tranquillità come fa in campionato”