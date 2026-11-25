Dybala: "Non è vero che calcio meno, lo dite perché non ho ancora segnato"

Ciro ha compiuto 14 anni. Per chi non lo sapesse stiamo parlando del terzo figlio di Leo Messi che sui social ha pubblicato la foto della festa in famiglia a Miami insieme ai fratelli e alla mamma. E se non sorprende la maglia del Barcellona indossata da Mateo, l'ultimo genito. O quella dell'Argentina di Thiago. Non è sfuggita la maglia della Roma portata proprio dal festeggiato. Si tratta della maglia da trasferta dello scorso anno: quella arancione con il lupetto di Gratton sul petto. Un particolare che non è sfuggito a tanti tifosi giallorossi. Chissà magari un regalo dell'amico Dybala.

Non è il primo "caso" in cui un figlio di un campione ha indossato la magia giallorossa pur non avendo mai il padre giocato nella Roma. Nel giugno 2023 Álvaro Morata e Alice Campello hanno pubblicato sui social le foto dei loro quattro bambini (Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella) vestiti con i completini ufficiali della Roma. Le divise riportavano il numero 21 di Paulo Dybala e i nomi dei piccoli, regalate direttamente dalla Joya (padrino di battesimo della piccola Bella). Inoltre nel febbraio 2019 lo storico terzino del Real Madrid Marcelo ha condiviso su Instagram uno scatto di suo figlio Enzo con indosso la maglia numero 10 della Roma. La divisa proveniva dalla collezione privata del padre (ottenuta nelle sfide di Champions League contro i giallorossi) e la foto ricevette il commento entusiasta dello stesso Totti.