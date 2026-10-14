La Roma torna a giocare la Champions all'Olimpico dopo 7 anni e lo fa contro la squadra che questa competizione l'ha vinta più di tutti. Il Real Madrid di Mourinho vuole continuare a vincere dopo il debutto contro l'Inter. Gasperini sceglie il terzetto Mancini-Ndicka-Hermoso dietro, Koné e De Roon a centrocampo. Sulle fasce Wesley e Molina, mentre insieme a Malen e Dybala c'è Soulé.

Roma-Real Madrid, le formazioni ufficiali:

: Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, de Roon, Molina; Soulé; Dybala, Malen.De Marzi, Vasquez, Balerdi, Ghilardi, Koulierakis, Rensch, Lulli, Pisilli, Mora, Castro, Pellegrini.: Gasperini.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappé. A disposizione: Lunin, Mestre, Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras, Camavinga, Bernardo Silva, Brahim Diaz, Guler, Endrick, Espí, Pitarch. Allenatore: Mourinho.