Il futuro di Manu Koné resta un enorme rebus. Da una parte, la volontà di tenere uno dei centrocampisti più forti del panorama europeo. Dall'altra, incassare una cospicua cifra che possa finalmente dare un taglio netto ai problemi con il FFP. Per questo la Roma è pronta ad ascoltare offerte. Che però tardano ad arrivare. Gli interessi ci sono, Al Ahli e Manchester United su tutti. Ma nessuno, al momento, sembra intenzionato ad affondare il colpo. Soprattutto i Red Devils. E ci sarebbe un motivo. A Old Trafford, infatti, non tutti sembrano convinti dell'investimento. Secondo quanto riportato dal Telegraph, all'interno del club inglese ci sarebbero delle perplessità sulla possibilità di puntare forte sul francese. L'operazione da circa 60 milioni non avrebbe raccolto il consenso unanime dei vertici dello United. Una frenata, ma non uno stop definitivo. Koné continua a essere un profilo seguito dai Red Devils. Ma prima di presentare un'offerta concreta, il club vuole valutare ogni aspetto dell'operazione.