Non tutti i mali vengono per nuocere. Recita così il detto. E forse il "no" di El Mala alla Roma potrebbe trasformarsi in una notizia positiva per i giallorossi. Partiamo dall'inizio. D'Amico è alla ricerca del primo rinforzo da regalare a Gasperini. La priorità è chiara: un'ala sinistra. Il primo nome sulla lista resta quello di Nusa. L'alternativa era rappresentata proprio da El Mala, prima del rifiuto arrivato dal talento tedesco. Ma proprio questa decisione potrebbe cambiare gli scenari. Perché, indirettamente, potrebbe aprire una strada per portare Nusa nella Capitale.

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, infatti, il Lipsia avrebbe messo gli occhi su El Mala per rinforzare il reparto offensivo. Un possibile arrivo del classe 2006 potrebbe cambiare le strategie del club tedesco e rendere più semplice l'addio di Nusa. Una possibilità da prendere con cautela. Il Lipsia, infatti, non ha ancora dato segnali di apertura per la cessione di Nusa e continua a valutarlo una pedina importante. E poi El Mala ha in testa solo il Borussia Dortmund. Al momento, il Lipsia non ha ancora presentato un'offerta ufficiale per il talento del Colonia. Solo un interesse iniziale. Ma il mercato, si sa, vive di incastri. E quello tra El Mala e Nusa potrebbe diventare uno dei più importanti per la Roma.