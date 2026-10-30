Dove vedere Udinese-Roma in Tv e Live Streaming

I giallorossi di Gasperini vogliono avvicinarsi all'impegnativa trasferta di Champions League contro il Manchester United con tre punti pesanti in Friuli
Svilar senza sosta: il recupero prosegue tra tutore al piede e allenamenti in palestra
Archiviata la vittoria per 4-2 contro il Cagliari all'Olimpico di martedì, la Roma è pronta a tornare a giocare in trasferta. Appuntamento contro l'Udinese per la sfida valida per la decima giornata di campionato. I giallorossi di Gasperini vogliono avvicinarsi all'impegnativa trasferta di Champions League contro il Manchester United di martedì prossimo conquistando altri tre punti pesanti in Friuli.
Dove vedere Udinese-Roma in Tv e Live StreamingUdinese-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A Enilive, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN: calcio d'inizio alle 18. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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