Soulé ora è al centro della Roma: così Mati è passato da Joyita a vera Joya

Domani alle 18 la Roma affronterà l'Udinese al Bluenergy Stadium nel match valido per la decima giornata di campionato. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati e tra gli assenti ci sono i già annunciati Svilar, Koné e Dybala. Convocati i baby Di Nunzio e Camara.

Udinese-Roma, i convocati di Gasperini

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara