Il tecnico giallorosso deve fare ancora a meno dei tre calciatori ai box e chiama i due baby dalla Primavera

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Domani alle 18 la Roma affronterà l'Udinese al Bluenergy Stadium nel match valido per la decima giornata di campionato. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati e tra gli assenti ci sono i già annunciati Svilar, Koné e Dybala. Convocati i baby Di Nunzio e Camara.

Udinese-Roma, i convocati di Gasperini

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara

Gasperini Roma Cagliari

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