Il tecnico giallorosso deve fare ancora a meno dei tre calciatori ai box e chiama i due baby dalla Primavera
Soulé ora è al centro della Roma: così Mati è passato da Joyita a vera Joya
Domani alle 18 la Roma affronterà l'Udinese al Bluenergy Stadium nel match valido per la decima giornata di campionato. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati e tra gli assenti ci sono i già annunciati Svilar, Koné e Dybala. Convocati i baby Di Nunzio e Camara.
Udinese-Roma, i convocati di Gasperini
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara
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