Rodrigo Mora è in un momento d'oro. Dopo la bella prestazione con tanto di stacco di testa e gol contro il Cagliari per il momentaneo 3-2 giallorosso all'Olimpico di martedì, il talentino portoghese ha convinto sempre di più i tifosi romanisti. E parole di affetto e stima arrivano anche dal Portogallo, in particolare dal CT dell'Under 21. Queste le parole di Luis Freire in un'intervista all'agenzia Lusa, che ha elogiato così il numero 86 della Roma e un altro classe 2007 come Quenda del Chelsea: "L'investimento su questi due giocatori diciannovenni, soprattutto considerando la somma investita, dimostra la grande fiducia che i club ripongono in loro. Da parte mia, sono tranquillo perché sono sempre motivati ​​e pronti ad aiutare il Portogallo, e vogliono venire quando non vengono convocati nella nazionale maggiore, di cui hanno anche fatto parte in passato. Abbiamo molto affetto per loro e speriamo che si affermino, ma dobbiamo dargli tempo. Siamo qui con l'Under 21 per supportarli entrambi e dare loro una piattaforma".