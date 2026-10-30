Non si calma la situazione in casa Friedkin, fronte Everton. Secondo quanto riportato da Football Insider, infatti, i tifosi dei Toffees potrebbero protestare contro la proprietà americana in occasione della partita tra Manchester United e Roma. La sfida che vedrà impegnati i giallorossi di Gasperini all'Old Trafford è in programma martedì 3 novembre. Il Friedkin Group, nelle scorse settimane, ha messo di fatto in vendita la squadra di Liverpool, aprendo alla possibile cessione del dopo meno di due anni alla guida della società. Questa decisione non ha fatto altro che alimentare il malumore in casa Everton, dopo le critiche per il mercato estivo e l'accusa di riservare maggiore attenzione alla Roma. Alcuni tifosi, secondo il portale inglese, starebbero pensando di acquistare i biglietti per manifestare il proprio disappunto nei confronti dei Friedkin direttamente a Old Trafford. Resta da vedere come reagiranno i tifosi del Manchester United a un'eventuale protesta da parte dei sostenitori dei Toffees contro la proprietà durante la partita di Champions League di martedì prossimo.