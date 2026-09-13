Gasperini: "La storia delle gerarchie crea solo polemiche. Sono tutti dei titolari"

La Roma va a caccia della quarta vittoria di fila. Domani la sfida contro il Torino di Abate, Gasperini avrà tutto il gruppo a disposizione per la prima volta in stagione. Torna Pellegrini, ma partirà dalla panchina. Malen e Dybala guideranno l'attacco, con loro Soulé che è in vantaggio su Mora. Calcio d'inizio della sfida alle ore 18.30

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