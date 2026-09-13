Calcio d'inizio della sfida alle 18.30
Gasperini: "La storia delle gerarchie crea solo polemiche. Sono tutti dei titolari"
La Roma va a caccia della quarta vittoria di fila. Domani la sfida contro il Torino di Abate, Gasperini avrà tutto il gruppo a disposizione per la prima volta in stagione. Torna Pellegrini, ma partirà dalla panchina. Malen e Dybala guideranno l'attacco, con loro Soulé che è in vantaggio su Mora. Calcio d'inizio della sfida alle ore 18.30
Dove vedere Torino-RomaTorino-Roma, match valido per la quarta giornata di Serie A Enilive, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN: calcio d'inizio alle 18.30. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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