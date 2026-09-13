Le sue parole: "Per noi non è un esame di maturità, è uno step, un percorso iniziato pochi mesi fa"

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Gasperini: "Dybala se sta bene gioca sempre. Gli infortuni non si possono prevedere"

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Ignazio Abate ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il Torino e la Roma. Domani alle 18.30, il tecnico perde per infortunio Adams e anche Simeone è in dubbio. Le sue parole:

Dopo al vittoria di Firenze la Roma è complessa: che significato assume? “Un bel banco di prova, noi dobbiamo pensare a noi stessi, il lavoro è lungo, sicuramente la vittoria di Firenze ci ha dato leggerezza e consapevolezza, la dimostrazione che i ragazzi credono fortemente in quello che fanno, abbiamo tanto da migliorare in tanti aspetti e domani affrontiamo una squadra forte, stanno vivendo un momento brillante, hanno grandi individualità e siamo pronti”.

Abate Torino

ll bollettino degli infortunati? “L’integrazione degli ultimi procede bene, sono 15 giorni che sono con noi, hanno aumentato il livello di conoscenze e tenuta fisica. Coco è recuperato, si è fermato Adams per un problema all’adduttore e Simeone è in dubbio per un problema alla schiena”.

Su Gasperini. “Ha rivoluzionato il calcio moderno, per il suo modo di venire uomo su uomo, è molto verticale, invade l’area con tanti uomini, ha rivoluzionato il calcio moderno, la sua carriera parla per lui. Per noi non è un esame di maturità, è uno step, un percorso iniziato pochi mesi fa, anche noi abbiamo le nostre armi e dovremo cercare di metterle in campo”.

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