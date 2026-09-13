1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Gasperini: "Basta parlare di gerarchie"

Oggi Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Roma: "Vi prego di smetterla col discorso delle gerarchie, non va bene nei confronti dei giocatori che stanno dando il massimo. Non ha senso per questi giocatori, stanno tutti dando un contributo importante. Sta crescendo Ghilardi, c'è Koulierakis". Emanuele Lulli sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per la sfida di domani contro il Torino. Nelle scorse ore il laterale giallorosso era stato vittima di un virus intestinale, ma senza febbre.Il classe 2007 di Palestrina, dunque, prenderà parte alla trasferta in Piemonte e, con ogni probabilità, partirà dal 1' contro i granata. "Se sta bene gioca", senza troppi giri di parole Gasperini in conferenza stampa ha spento ogni dubbio sulla presenza o meno di Dybala dal primo minuto domani a Torino. Il tecnico non vuole rinunciare alla Joya che è in splendida forma e nelle prime quattro stagionali è sempre partito titolare. Torna tra i convocati Lorenzo Pellegrini.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4