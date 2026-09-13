"Hai scelto di passare nella nostra storia ma non di appartenerle... Addio bandierina", questo lo striscione esposto ieri sera dalla curva dell'Atalanta nei confronti di Marten de Roon durante il match tra Atalanta e Cagliari. Gli ultras nerazzurri non hanno gradito il passaggio alla Roma negli ultimi giorni di mercato e neanche l'esultanza di sabato scorso al triplice fischio della gara dell'Olimpico. A difendere l'olandese, però, ci ha pensato Gasperini: "De Roon è stato per tanti anni un giocatore che ha portato in alto il nome dell'Atalanta e della città di Bergamo. Ha fatto qualcosa di straordinario, adesso è una fortuna averlo qui. Appena troverà la condizione migliore sarà un calciatore importante. Lasciare l'Atalanta non è stata una sua scelta, non rientrava nei piani. Cosa doveva diventare? Una scarpa vecchia chiusa in uno sgabuzzino?". Il centrocampista è uno dei fedelissimi di Gasp, domani col Torino partirà di nuovo fuori ma non appena sarà in condizione diventerà anche lui un perno in mezzo al campo.