"Se sta bene gioca", senza troppi giri di parole Gasperini in conferenza stampa ha spento ogni dubbio sulla presenza o meno di Dybala dal primo minuto domani a Torino. Il tecnico non vuole rinunciare alla Joya che è in splendida forma e nelle prime quattro stagionali è sempre partito titolare. I minuti in campo sono stati 343, ben 85 di media a gara. Per rivedere numeri del genere c'è bisogno di riavvolgere e tornare ai tempi del Palermo (318 nel 2014) e della Juventus (345 nel 2015). Paulo è in gran forma e per Gasperini non ci sono dubbi: "Uno si riposa quando è stanco. Se sta bene lo vuoi mettere a dormire? Non puoi sapere quando uno si infortunerà, ma se sta bene uno gioca. Se si ha bisogno di riposare è giusto che uno si riposi. Così faremo di volta in volta. L'importante è cercare di riuscire a sfruttare il momento favorevole di ognuno". Un concetto ribadito anche a microfoni spenti dopo la conferenza stampa. Le gerarchie non esistono ma Paulo è una piacevole eccezione, è il giocatore più forte del campionato e l'allenatore stravede per lui. Il messaggio è chiaro: non ha voglia di rinunciare a Dybala che va a caccia del primo gol stagionale. L'ultimo proprio a Torino a gennaio, poi un lungo periodo di stop ma tanti assist. Fino ad oggi ne ha realizzati 4 nelle prime tre di campionato. Nessun giocatore ha servito più passaggi vincenti nelle prime quattro giornate in una stagione di Serie A da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) - a quota quattro assist nelle prime quattro: Antonio Cassano nel 2009/10, Ignazio Abate nel 2014/15, Lorenzo Insigne nel 2017/18 e Lorenzo Pellegrini nel 2019/20.