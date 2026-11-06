Dove vedere Roma-Sassuolo in Tv e Live Streaming

I giallorossi ospitano la squadra di Aquilani allo stadio Olimpico
Cristante: "Il rigore li ha ricaricati ma il contatto è leggero. La sconfitta è un peccato"
Ultima gara prima della sosta per le nazionali. La Roma ospita il Sassuolo all'Olimpico, calcio d'inizio sabato 7 novembre ore 20.45. I giallorossi vogliono rialzare la testa dopo la brutta sconfitta contro il Manchester United in Champions League. Obiettivo tre punti per rimanere in scia di Lazio e Inter e tenere a distanza il Como.
Dove vedere Roma-Sassuolo in Tv e Live StreamingRoma-Sassuolo, match valido per l'undicesima giornata di Serie A Enilive, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e in co-esclusiva su Sky: calcio d'inizio alle 20:45. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. La gara sarà inoltre visibile sui canali di Sky Sport Calcio, Sky Go e in streaming su Now. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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