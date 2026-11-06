Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Per come è costruito il Sassuolo, le montagne russe sono normali. Potrebbe anche risvegliarsi. A mio avviso neanche la Roma attraversa un momento dei più brillanti, ho visto delle smagliature che non so se siano date da una stanchezza che ci può stare o da altro. Non mi sembra, comunque, la Roma di tre settimane fa. Se il Sassuolo si riprende, può dare delle difficoltà. Ma credo che la Roma debba e possa vincerla, non agevolmente ma che possa farlo".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ha bisogno di ripartire immediatamente dopo la delusione di Manchester. Il Sassuolo è nettamente in difficoltà, a partire da Aquilani. La squadra neroverde non sta dando più alcun segnale. Questo dovrebbe garantire alla Roma di poter gestire o quantomeno amministrare la partita nella miglior maniera possibile. Castro è un giocatore che sponsorizzo, ma a parte quel gran gol non gioca praticamente mai: chissà che non possa esserci spazio anche per lui".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Ma la Roma non è un po' troppo dipendente da Dybala e Malen? Quando c'era Dybala, Malen faceva un sacco di gol. Oggi, invece, mi sembra faccia un po' di difficoltà. Se non fa gol lui, serve un'alternativa. Dybala non segnerà, ma fa gli assist".