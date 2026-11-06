Le sue parole: "Da allenatore è la prima volta che entro in quello stadio e questo non me lo toglie nessuno"

Redazione
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De Roon, lo stakanovista che si è preso il centrocampo. E ha convinto anche i tifosi

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Alberto Aquilani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Roma e Sassuolo. L'ex centrocampista giallorosso tornerà per la prima da avversario allo stadio Olimpico. Di seguito le sue parole:

Come si esce da questo momento? "C'è una serie di componenti: lavorare in maniera individuale, l'aspetto tattico, però con la Fiorentina, bella o brutta che sia, la stavamo facendo bene, stava venendo bene, poi si è sporcata e quando si sporca bisogna stare sul pezzo, altrimenti è troppo facile, perché nel momento brutto bisogna dare di più, ora è più difficile e bisogna dare di più".

US Sassuolo v SS Lazio - Serie A 2026/27

Gara speciale anche per lei, c'è spazio per il suo passato nonostante le difficoltà? "Da allenatore è la prima volta che entro in quello stadio e questo non me lo toglie nessuno. Devo mettere da parte le emozioni perché una volta che scendiamo in campo non c'è spazio per quello".

Come sta Volpato? "No. Continuo? Berardi? No, gli altri sono a disposizione".

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