Michael Carrick è tornato a parlare della sfida contro la Roma di martedì sera. L'allenatore del Manchester United alla vigilia del match con l'Aston Villa ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Con la Roma è stata una serata fantastica, ma non abbiamo ancora ottenuto nulla. Il primo tempo contro la Roma non è stato così male. Il primo tempo contro il Chelsea è stato molto buono. Ci sono stati momenti in cui ci siamo lasciati scoperti, e dobbiamo sistemarli. Stiamo mostrando segni di miglioramento, senza dubbio, e dobbiamo proseguire su questa strada".