Se la difesa scricchiola, l'attacco continua a macinare numeri incredibili. È il doppio volto della Roma che nelle prime dieci giornate di campionato ha realizzato ben 28 reti. Solo contro il Como non è riuscita a timbrare il cartellino, ma dopo l'espulsione di Malen la gara era completamente cambiata. È la miglior partenza - per reti realizzate - nella storia dei giallorossi. Nelle stagioni 16/17 e 60/61 furono 26. Il record, però, appartiene a Gasperini che nel 2019 alla guida dell'Atalanta ne aveva realizzate 30 nelle prime dieci prima dello stop all'undicesima (0-2 col Cagliari). Ora Gasp può battersi da solo, ma servono tre gol contro il Sassuolo. Malen e Soulé guideranno l'attacco, con loro pronto Mora che va a caccia della terza rete di fila.