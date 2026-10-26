I giallorossi di Gasperini vogliono tornare a vincere davanti al proprio pubblico dopo i successi con Genoa in Serie A e Slovan Bratislava in Champions

Redazione
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Gasperini: "La Roma è uscita molto bene dagli ultimi big match. Il percorso è positivo"

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Archiviato il pareggio per 3-3 contro il Napoli al Maradona di sabato, la Roma è pronta a tornare a giocare all'Olimpico nel turno infrasettimanale. Appuntamento contro il Cagliari di Pisacane per la sfida valida per la nona giornata di campionato. I giallorossi di Gasperini vogliono tornare a vincere davanti al proprio pubblico dopo il successo contro il Genoa e il 4-0 rifilato allo Slovan Bratislava in Champions che hanno preceduto la trasferta partenopea.

Dove vedere Roma-Cagliari in Tv e Live Streaming

Roma-Cagliari, match valido per la nona giornata di Serie A Enilive, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN: calcio d'inizio alle 20:45. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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