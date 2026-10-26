Dove vedere Roma-Cagliari in Tv e Live Streaming

Gasperini: "La Roma è uscita molto bene dagli ultimi big match. Il percorso è positivo"

Archiviato il pareggio per 3-3 contro il Napoli al Maradona di sabato, la Roma è pronta a tornare a giocare all'Olimpico nel turno infrasettimanale. Appuntamento contro il Cagliari di Pisacane per la sfida valida per la nona giornata di campionato. I giallorossi di Gasperini vogliono tornare a vincere davanti al proprio pubblico dopo il successo contro il Genoa e il 4-0 rifilato allo Slovan Bratislava in Champions che hanno preceduto la trasferta partenopea.

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