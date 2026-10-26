Tre partite, in Serie A ovviamente, senza trovare la via del gol. Per uno come Donyell Malen, abituato fin dal suo arrivo nella Capitale a viaggiare a medie realizzative da top player europeo (comunque non intaccate da questo 'mini digiuno', se davvero così lo si può chiamare), tre turni consecutivi a secco rappresentano un piccolo e inedito record. Da quando ha indossato per la prima volta la maglia della Roma lo scorso gennaio, infatti, l'attaccante olandese non aveva mai giocato più di due gare di campionato senza fare gol. Questa volta, invece, Bobby è rimasto a secco contro Inter, Como (con l'ancora discussa espulsione che lo ha costretto a saltare il Genoa) e Napoli. Un'astinenza del tutto fisiologica nell'arco di una stagione intensa, e neanche di eccessivo rilievo visto il rigore realizzato contro lo Slovan Bratislava martedì scorso. Ma ora il calendario offre una gara che rievoca dolci ricordi. Domani, infatti, la squadra di Gasperini ospiterà il Cagliari all'Olimpico, nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di campionato. E Malen sarà, come sempre ormai da dieci mesi, al centro dell'attacco giallorosso. La sfida contro i sardi tra le mura amiche porta subito all'ultimo precedente, quello del 9 febbraio scorso. Era un lunedì, e l'attaccante olandese si rese protagonista assoluto trascinando la Roma al successo per 2-0 con una splendida doppietta: prima il bel pallonetto su Caprile al 25', poi l'inserimento letale al 65' a chiudere i conti. Quella sera, in tribuna, c'era anche Francesco Totti, con cui recentemente Malen ha condiviso un bell'abbraccio.

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