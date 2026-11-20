Gasperini: "Dybala e Soulé possono giocare insieme. È una forza averli, non un problema"

Finita la sosta per la Roma è già tempo di proiettarsi sul campionato. Domani i giallorossi sfideranno il Parma di Gilardino che naviga nelle zone basse della classifica. Gasp ritrova Svilar, Mancini e Dybala. Out Rensch e Pellegrini. Saranno oltre 3500 i tifosi della Roma presenti.

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