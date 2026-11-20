Calcio d'inizio alle ore 18. La Roma va a caccia del diciannovesimo risultato utile consecutivo
Gasperini: "Dybala e Soulé possono giocare insieme. È una forza averli, non un problema"
Finita la sosta per la Roma è già tempo di proiettarsi sul campionato. Domani i giallorossi sfideranno il Parma di Gilardino che naviga nelle zone basse della classifica. Gasp ritrova Svilar, Mancini e Dybala. Out Rensch e Pellegrini. Saranno oltre 3500 i tifosi della Roma presenti.
Dove vedere Parma-Roma in TvParma-Roma, match valido per la dodicesima giornata di Serie A Enilive, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN: calcio d'inizio alle 18. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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