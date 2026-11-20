La Roma continua a cercare un esterno d'attacco. Gennaio si avvicina e la richiesta di Gasperini è ormai chiara: il tecnico si aspetta due colpi in avanti tra cui il famoso esterno sinistro. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto i giallorossi hanno chiesto informazioni per Cambiaghi del Bologna. Nessuna trattativa in corso, ma un semplice sondaggio da parte della Roma. Su di lui c'è anche il Napoli che punta a rinforzarsi nelle prossima sessione di mercato. D'Amico è al lavoro e aspetta il via libera della società per agire. In lista c'è sempre Endrick che, però, Mourinho non vorrebbe cedere. Piace anche Gittens del Chelsea.