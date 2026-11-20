Gasperini non ci sta: "In Europa danno ancora i rigorini. È una cosa che dà fastidio"

Tornare a sognare. Gasperini, dopo due settimane di pausa, vuole ripartire da dove aveva lasciato. La sua Roma è impegnata sabato 21 novembre allo Stadio Tardini, contro il Parma di Gilardino. Il tecnico può contare su una rosa quasi al completo: manca solo Pellegrini. A poco più di 24 ore dalla sfida, Gasp ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA - LIVE

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