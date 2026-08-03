La Roma è pronta per la sua quinta amichevole estiva. Dopo i due successi contro la Primavera e il Trastevere, il pari contro il Cannes e la sconfitta di sabato contro il Cardiff City, la squadra di Gasperini torna in campo. Martedì 4 agosto alle ore 20 i giallorossi saranno impegnati contro il Newport County allo stadio Rodney Parade di Newport. Sarà il secondo test in Galles per la squadra di Gasperini, che dovrà fare a meno degli infortunati Wesley (alle prese con una distorsione alla caviglia, oggi non si è allenato), Pisilli (atteso dal rientro la prossima settimana) e Bah (rottura del crociato). Attesa per l'esordio del neo-acquisto Koulierakis.

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