Seconda amichevole in Galles per la squadra di Gasperini. Out Wesley, Pisilli e Bah. Atteso l'esordio di Koulierakis
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La Roma è pronta per la sua quinta amichevole estiva. Dopo i due successi contro la Primavera e il Trastevere, il pari contro il Cannes e la sconfitta di sabato contro il Cardiff City, la squadra di Gasperini torna in campo. Martedì 4 agosto alle ore 20 i giallorossi saranno impegnati contro il Newport County allo stadio Rodney Parade di Newport. Sarà il secondo test in Galles per la squadra di Gasperini, che dovrà fare a meno degli infortunati Wesley (alle prese con una distorsione alla caviglia, oggi non si è allenato), Pisilli (atteso dal rientro la prossima settimana) e Bah (rottura del crociato). Attesa per l'esordio del neo-acquisto Koulierakis.
Dove vedere Newport County-RomaNewport County-Roma, match amichevole, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN: calcio d'inizio alle 20:00 di martedì 4 agosto. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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