Nuova tegola per Muhammed Bah. Il centrocampista gambiano quest'oggi ha svolto gli esami strumentali dopo il forte trauma distorsivo al ginocchio destro riportato sabato nell'amichevole contro il Cardiff e che lo aveva costretto a lasciare il terreno di gioco in lacrime e su una barella dopo mezz'ora. E il responso è stato dei peggiori: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore prossimamente sarà sottoposto a intervento chirurgico dal Dr. Georg Ahlbäumer. I tempi di recupero sono stimati in circa nove mesi.

Bah, dopo due anni torna l'incubo crociato

Si tratta delche già due anni fa, nel corso del ritiro con l'ex tecnico, riportò la. Un infortunio che, all'epoca, lo costrinse a uno. Ora la sfortuna è tornata a bussare alla porta di Bah, dopo ad aprile la Roma aveva deciso di puntare forte su di lui