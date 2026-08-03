Il centrocampista gambiano sarà sottoposto a intervento chirurgico dal Dr. Georg Ahlbäumer. Torna l'incubo dopo due anni per il classe 2007
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Nuova tegola per Muhammed Bah. Il centrocampista gambiano quest'oggi ha svolto gli esami strumentali dopo il forte trauma distorsivo al ginocchio destro riportato sabato nell'amichevole contro il Cardiff e che lo aveva costretto a lasciare il terreno di gioco in lacrime e su una barella dopo mezz'ora. E il responso è stato dei peggiori: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore prossimamente sarà sottoposto a intervento chirurgico dal Dr. Georg Ahlbäumer. I tempi di recupero sono stimati in circa nove mesi.
Bah, dopo due anni torna l'incubo crociatoSi tratta del ritorno di un incubo per il classe 2007 che già due anni fa, nel corso del ritiro con l'ex tecnico De Rossi, riportò la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Un infortunio che, all'epoca, lo costrinse a uno stop di quasi un anno. Ora la sfortuna è tornata a bussare alla porta di Bah, dopo ad aprile la Roma aveva deciso di puntare forte su di lui rinnovandogli il contratto fino al 2028.
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