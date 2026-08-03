Endrick continua a stuzzicare la fantasia. Quella dei tifosi. Ma anche quella di D'Amico e Gasperini. L'attaccante brasiliano piace parecchio a Trigoria. Tanto che i primi contatti risalgono a più di un mese fa. La Roma ci sta provando. Ma non sarà semplice. Non tanto per la volontà del giocatore. Quanto per quella del Real Madrid. Come riporta ESPN Brasil, il club spagnolo non ha ancora dato il via libera alla cessione. Endrick è stato avvisato dell'interesse della Roma. Ma, ad oggi, il Real non ha ancora deciso quale sarà la prossima mossa sul suo futuro. Mourinho, invece, sembra avere le idee chiare. Il tecnico portoghese lo avrebbe messo in fondo alla lista degli attaccanti. Il motivo? Le sue caratteristiche non combaciano alla perfezione con il suo stile di gioco. Poco male. La Roma resta alla finestra. Ed è pronta ad accoglierlo con una formula in stile Nico Paz-Como: prestito con opzione di recompra a favore del Real Madrid. Queste possono essere ore decisive. Molto dipenderà anche dal mercato del Real. I Blancos hanno ceduto Garcia e preso Espi. Ma l'arrivo di un altro centravanti cambierebbe tutto. Sarebbe una bocciatura quasi definitiva per Endrick. E Mourinho, in tal senso, avrebbe già fatto la sua richiesta.