La ricerca dell'ala sinistra resta la priorità in casa Roma. I nomi non mancano. La concretezza, invece, sì. Ad oggi manca ancora quel giocatore in grado di far fare il salto di qualità alla squadra di Gasperini. Prima Summerville. Ora tutti gli sforzi sono concentrati su Nusa del Lipsia. D'Amico gli ha dato un ultimatum. Le prossime ore possono essere decisive. Ma c'è anche un retroscena di mercato che arriva dal Brasile. Come riporta GeGlobo, il club giallorosso ha presentato un'offerta da 50 milioni di euro al Fulham per Kevin, ex talento del Palmeiras. Una cifra importante, tra parte fissa e bonus. Ma non è bastata. Il Fulham ha infatti respinto la proposta. Il motivo? La convinzione che il brasiliano possa aumentare ancora il suo valore. D'Amico si è mosso sottotraccia. Ma non è bastato. Kevin non sarà l'ala richiesta da Gasperini. La Roma continua la ricerca. E la priorità resta Nusa.