Il colore base è 'Ecru' (bianco panna), c'è la banda orizzontale giallorossa sul petto e il vecchio logo della Roma, oltre al Trifoglio Adidas

Redazione
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Alla festa della Roma spunta Dybala con la nuova maglia. E i tifosi si scatenano

Arrivano altre rilevanti anticipazioni sulla nuova seconda maglia della Roma per la stagione 2026-27. Dopo aver presentato la prima divisa, a breve è atteso anche il lancio ufficiale della maglia da trasferta. Il sito specializzato FootyHeadlines, intanto, ha pubblicato sui propri canali social ulteriori indiscrezioni di quella che dovrebbe essere il nuovo kit away. Secondo il portale, che riprende lo scatto dell'utente X @nftotti, la maglia sarebbe già in vendita all'interno di un negozio Sports Direct. La divisa presenta un colore base 'Ecru' (bianco panna), una banda orizzontale rossa e gialla sul petto e un vecchio logo della Roma, abbinato al Trifoglio Adidas. Il lancio ufficiale del kit away della stagione ormai alle porte avverrà tra pochi giorni, il 6 agosto.

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