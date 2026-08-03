Arrivano altre rilevanti anticipazioni sulla nuova seconda maglia della Roma per la stagione 2026-27. Dopo aver presentato la prima divisa, a breve è atteso anche il lancio ufficiale della maglia da trasferta. Il sito specializzato FootyHeadlines, intanto, ha pubblicato sui propri canali social ulteriori indiscrezioni di quella che dovrebbe essere il nuovo kit away. Secondo il portale, che riprende lo scatto dell'utente X @nftotti, la maglia sarebbe già in vendita all'interno di un negozio Sports Direct. La divisa presenta un colore base 'Ecru' (bianco panna), una banda orizzontale rossa e gialla sul petto e un vecchio logo della Roma, abbinato al Trifoglio Adidas. Il lancio ufficiale del kit away della stagione ormai alle porte avverrà tra pochi giorni, il 6 agosto.

𝑨𝑺 𝑹𝒐𝒎𝒂 𝟐𝟔-𝟐𝟕 𝑨𝒘𝒂𝒚 𝑲𝒊𝒕 𝑺𝒑𝒐𝒕𝒕𝒆𝒅 𝑶𝒏 𝑺𝒂𝒍𝒆 𝑬𝒂𝒓𝒍𝒚



The unreleased Adidas AS Roma 26-27 away kit has been spotted available for purchase early inside a Sports Direct store. X user @nftotti shared a photo of the jersey on display well ahead of its… pic.twitter.com/lRZtgy3CwF — Footy Headlines (@Footy_Headlines) August 3, 2026