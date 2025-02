Dove vedere Milan-Roma in Tv e LIVE streaming

Questa sera alle ore 21 la Roma affronta il Milan a San Siro. Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, in palio c'è la semifinale contro una tra Inter e Lazio. Ranieri dopo aver tenuto a riposo 6 titolari nel match contro il Napoli rispolvera i titolari. Out solamente Mancini che deve ancora scontare due giornate di squalifica.

Dove vedere Milan-Roma

Milan-Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.