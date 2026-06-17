Il 30 giugno si avvicina e la Roma deve ancora chiudere il discorso plusvalenze. Soulé è uno dei giocatori che può essere ceduti ma ad oggi non sono arrivate offerte concrete sul tavolo di Trigoria. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto in bilico c'è anche il futuro di Svilar: "Ci sono dei club che stanno iniziando a contattare la Roma per il portiere". Mile è arrivato nella Capitale nell'estate del 2022 a parametro zero e frutterebbe una plusvalenza piena. Nei giorni scorsi i giallorossi hanno spedito al mittente un'offerta del Tottenham. Il giornalista ha anche parlato della situazione legata a Koné: "Gli agenti di Koné lo stanno proponendo in giro per l'Europa, ma non è neanche nella lista dei primi quattro nomi per l'Arsenal. Ad oggi non è una pista". Il lavoro da fare per D'Amico è ancora tanto e la sua avventura a Roma è appena iniziata.