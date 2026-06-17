Nella notte italiana Messi ha scritto un'altra pagina di storia. Tripletta contro l'Algeria e l'Argentina si candida per vincere di nuovo il Mondiale a quattro anni di distanza dalla strepitosa vittoria in Qatar. Ad applaudire la pulce anche Matias Soulé che dalla sua casa a Mar del Plata ha fatto il tifo per l'Argentina e ha elogiato il numero dieci pubblicando una foto sui social: "Che animale". Matias è rimasto fuori dalla lista dai convocati di Scaloni e ci riproverà nel 2030 a far parte della spedizione Mondiale. Il futuro, però, rimane ancora nebuloso. Soulé è uno degli indiziati principali a partire entro il trenta giugno per sistemare i conti della Roma, ma offerte vere e proprie non sono ancora arrivate. C'è un timido interesse del Borussia Dortmund che non sembra, però, intenzionato a spendere i 40 milioni di euro chiesti dal club giallorosso. Su di lui anche Fenerbahce e squadre arabe ma l'argentino ha voglia di rimanere nei principali campionati europei. Nel frattempo, si gode i giorni di relax e continua ad allenarsi in vista della prossima stagione.