La Roma va a caccia di un secondo portiere. Vasquez torna dal prestito al Besiktas ma non convince Gasperini che vorrebbe un estremo difensore giovane alle spalle di Svilar. L'ultima idea dei giallorossi è quella che porta a Diego Mascardi, classe 2006 che lascerà lo Spezia in questa sessione di mercato. La valutazione è di circa due milioni più bonus, ma c'è da battere la concorrenza del Torino che nei giorni scorsi aveva provato a chiudere definitivamente l'affare, scrive SportItalia. Un anno fa anche il Napoli aveva chiesto informazioni ma i partenopei al momento sono fuori dalla corsa. La Roma proverà a bruciare sul tempo i granata e regalare un altro portiere a Gasp.