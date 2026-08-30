I giallorossi di Gasperini contro i pugliesi cercano la seconda vittoria nelle prime due, in pieno mercato e con ancora uno o due acquisti da chiudere negli ultimi due giorni di mercato

Redazione
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Lecce-Roma, le probabili formazioni: Lulli confermato. Ballottaggio Mora-Soulé

Con il mercato ancora nel vivo nonostante le 48 ore rimaste e i due colpi chiesti da Gasperini, la Roma è attesa ora dalla sfida insidiosa in casa del Lecce. Al Via del Mare il Monday Night dovrebbe vedere per i capitolini la stessa squadra che ha schiantato la Fiorentina una settimana fa. Da valutare sulle fasce, con Lulli però ancora in vantaggio su Molina: l'argentino è in ritardo di condizione, è migliorato e non è detto che parte dall'inizio. In attacco l'altra incognita la sfida è principalmente tra Rodrigo Mora e Matias Soulé per completare il tridente con Malen e Dybala.

Dove vedere Lecce-Roma in tv

Lecce-Roma, match valido per la seconda giornata di Serie A Enilive, sarà trasmessa come su Dazn, ma anche su Sky e NOW, dal momento che è una delle tre gare del weekend in co-esclusiva. Per guardarla, oltre al sito e all'app di Dazn, basta accedere ai canali 202 e 252 (Sky Sport Calcio e Sky Sport) su Sky, Sky Go e NOW, dunque in tv, via app o sito ufficiale. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
Gasperini AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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