I giallorossi di Gasperini contro i pugliesi cercano la seconda vittoria nelle prime due, in pieno mercato e con ancora uno o due acquisti da chiudere negli ultimi due giorni di mercato
Lecce-Roma, le probabili formazioni: Lulli confermato. Ballottaggio Mora-Soulé
Con il mercato ancora nel vivo nonostante le 48 ore rimaste e i due colpi chiesti da Gasperini, la Roma è attesa ora dalla sfida insidiosa in casa del Lecce. Al Via del Mare il Monday Night dovrebbe vedere per i capitolini la stessa squadra che ha schiantato la Fiorentina una settimana fa. Da valutare sulle fasce, con Lulli però ancora in vantaggio su Molina: l'argentino è in ritardo di condizione, è migliorato e non è detto che parte dall'inizio. In attacco l'altra incognita la sfida è principalmente tra Rodrigo Mora e Matias Soulé per completare il tridente con Malen e Dybala.
Dove vedere Lecce-Roma in tvLecce-Roma, match valido per la seconda giornata di Serie A Enilive, sarà trasmessa come su Dazn, ma anche su Sky e NOW, dal momento che è una delle tre gare del weekend in co-esclusiva. Per guardarla, oltre al sito e all'app di Dazn, basta accedere ai canali 202 e 252 (Sky Sport Calcio e Sky Sport) su Sky, Sky Go e NOW, dunque in tv, via app o sito ufficiale. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
De Roon e il rapporto con i romanisti: "Se vado lì mi 'uccidono', ma io gli voglio bene"
News AS Roma
Lecce-Roma, i convocati di Gasperini: out de Roon, c'è Balerdi. Fuori anche Vaz
News AS Roma
Gasperini: "Mancano un attaccante e anche un terzino. Per Soulé mai arrivate offerte"
Calciomercato AS Roma
La Roma accelera per Luiz Henrique: si cerca l'intesa con lo Zenit. Lontani Gittens e Leweling
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: ecco de Roon, ufficiale Balerdi. Sprint Luiz Henrique
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti