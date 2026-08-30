Con il mercato ancora nel vivo nonostante le 48 ore rimaste e i due colpi chiesti da Gasperini, la Roma è attesa ora dalla sfida insidiosa in casa del Lecce. Al Via del Mare il Monday Night dovrebbe vedere per i capitolini la stessa squadra che ha schiantato la Fiorentina una settimana fa. Da valutare sulle fasce, con Lulli però ancora in vantaggio su Molina: l'argentino è in ritardo di condizione, è migliorato e non è detto che parte dall'inizio. In attacco l'altra incognita la sfida è principalmente tra Rodrigo Mora e Matias Soulé per completare il tridente con Malen e Dybala.

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