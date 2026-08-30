Il tecnico giallorosso torna a parlare dopo l'esordio vincente contro la Fiorentina alla vigilia della trasferta in Puglia: focus anche sul mercato
Gasp spiega le difficoltà sul mercato: "Inizialmente avevamo una visione diversa"
Sono ore bollenti per il calciomercato della Roma, ma la squadra giallorossa deve pensare anche al campo. Domani, infatti, Cristante e compagni saranno ospiti del Lecce al Via del Mare nel match della seconda giornata di campionato in programma alle 18:30. A presentare la trasferta pugliese ci penserà Gian Piero Gasperini, che torna a parlare in conferenza stampa: appuntamento alle 13:30. Un focus sarà inevitabilmente anche sul mercato, in virtù dello sbarco del suo fedelissimo de Roon e non solo.
TRA POCO LA CONFERENZA STAMPA DI GASPERINI PRE LECCE-ROMA - LIVE
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