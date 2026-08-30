Leonardi Balerdi si presenta. Il difensore argentino è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma ed è già a completa disposizione di Gasperini che lo ha convocato per la trasferta di Lecce. L'ex Marsiglia ha rilasciato la sua prima intervista, queste le sue parole ai microfoni ufficiali del club:Quali sono le sue prime sensazioni? "La prima è la felicità e anche tranquillità. Dal primo momento che sono arrivato qua mi hanno accolto con gioia in un modo molto bello".

Cosa l'ha spinta a scegliere la Roma? "Mi hanno spinte tante cose. Quando da piccolo ho visto questa maglia ho pensato subito che fosse bellissima, mi piaceva tantissimo e per questo volevo giocare qua anche perché ho conosciuto il club e i tifosi e vedevo la passione. Per questo volevo giocare qua, vedere tutto questo. Ringrazio tutto il club per la fiducia, ovviamente anche lo staff per tutto. Ora voglio conoscere tutti, anche i calciatori perché non ho avuto il tempo. Ringrazio tutti, anche i tifosi per avermi aspettato all'aeroporto"

Come mai parla così bene italiano? “Parlo francese, spagnolo, argentino, un po’ inglese e italiano per la mia mamma e la mia fidanzata che è italiana. Mia madre era professoressa di italiano, l’ho ascoltata tutta la mia vita e poi ho avuto tanti allenatori che mi hanno parlato in italiano”.

Quali sono gli argentini che ricorda di più nella Roma? “Dybala, Paredes, Heinze, Batistuta e Samuel".

Quali sono i suoi riferimenti? “Quando ero piccolo volevo giocare a centrocampo e uno dei miei riferimenti era Gago. È stato uno dei miei idoli insieme a Messi e Riquelme perché io sono tifoso del Boca, io volevo giocare come Gago e ho tante foto di lui con questa maglia”.

Ha giocato nel Boca, nel Borussia, nel Marsiglia e nella Roma, tutte squadre che hanno una tifoseria calda. “Sono già venuto qui e abbiamo giocato contro un’altra squadra (la Lazio, ndr). Voglio conoscerlo da questa parte”.

Ha parlato con Gasperini? “Non ho parlato con Gasperini, ma so che lui mi aveva cercato quando era all’Atalanta e adesso sono felice di lavorare con lui, mi hanno parlato benissimo di lui”.

Un messaggio per i tifosi della Roma? “Grazie a tutti, voglio giocare e indossare questa maglia subito e dare tutto il mio cuore e la mia forza per portare la Roma al top. Grazie per tutto”.