Un attaccante se lo aspetta e sicuramente arriverà. Gasperini ha ribadito la necessità di chiudere il mercato con un rinforzo offensivo, il tango agognato esterno per cui la Roma per forza di cose sta stringendo in queste ore. Secondo 'Sky Sport', la pista che porta a Luiz Henrique ha subito un'impennata: i giallorossi stanno lavorando intensamente per l'intesa definitiva con lo Zenit, spingendo per un prestito oneroso da 5 milioni più diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. In questo modo il club lo acquisterebbe sostanzialmente subito, portando però l'esborso più importante alla prossima stagione. Lo sprint per il brasiliano è dovuto anche al fatto che arrivare agli altri due giocatori in lista è diventato piuttosto complicato: il Chelsea non ha ancora aperto al prestito per Gittens e la pista si è raffreddata. Allo stesso modo è lontato anche Leweling: nessun accordo con lo Stoccarda così come con l'entourage del giocatore per il contratto.