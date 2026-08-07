Terza e ultima amichevole oltremanica per la squadra di Gasperini dopo i test in Galles con Cardiff e Newport. Out Pisilli e Bah

Redazione
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La Roma incontra i tifosi a Cardiff: sessione di autografi dopo l'allenamento

La Roma è pronta per la sua sesta amichevole estiva. Dopo i due successi contro la Primavera e il Trastevere, il pari contro il Cannes e la sconfitta di sabato contro il Cardiff City, la squadra di Gasperini è tornata alla vittoria martedì contro il Newport County. Domani, sabato 8 agosto alle ore 16, i giallorossi saranno impegnati contro il Brighton di Hürzeler allo stadio all’Amex Stadium di Brighton. Sarà il terzo e ultimo test oltremanica per la squadra di Gasperini, che dovrà fare a meno degli infortunati Pisilli (atteso dal rientro la prossima settimana) e Bah (rottura del crociato).

Dove vedere Brighton-Roma

Brighton-Roma, match amichevole, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN: calcio d'inizio alle 16:00 di sabato 8 agosto. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
Cristante Hermoso Castro Newport

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