La Roma è pronta per la sua sesta amichevole estiva. Dopo i due successi contro la Primavera e il Trastevere, il pari contro il Cannes e la sconfitta di sabato contro il Cardiff City, la squadra di Gasperini è tornata alla vittoria martedì contro il Newport County. Domani, sabato 8 agosto alle ore 16, i giallorossi saranno impegnati contro il Brighton di Hürzeler allo stadio all’Amex Stadium di Brighton. Sarà il terzo e ultimo test oltremanica per la squadra di Gasperini, che dovrà fare a meno degli infortunati Pisilli (atteso dal rientro la prossima settimana) e Bah (rottura del crociato).

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