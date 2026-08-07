Dall'Argentina arriva una notizia che ha del clamoroso. E con protagonista Leandro Parades. L'ex centrocampista della Roma, tornato al Boca Juniors nell'estate 2025 e che aveva più volte corteggiato l'amico Dybala per un ritorno in patria, potrebbe presto ritrovarsi in Serie A. Secondo il giornalista Martin Arevalo di ESPN Argentina, infatti, il Milan avrebbe presentato un'offerta ufficiale agli Xeneizes per il classe 1994 che in Italia ha vestito anche le maglie di Juventus ed Empoli. Il giornalista argentino non è riuscito a svelare la cifra esatta messa sul piatto dalla dirigenza rossonera, così come non è ancora nota la volontà del centrocampista. L’indiscrezione, però, è stata confermata.