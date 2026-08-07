Il calciomercato della Roma negli ultimi giorni, prima della virata improvvisa ma decisa su Nahuel Molina, ha avuto un solo protagonista come rinforzo sulle corsie. Stiamo parlando di Givairo Read, esterno del Feyenoord il cui trasferimento in giallorosso sembrava davvero a un passo. Prima che, appunto, i club non trovassero un accordo e che la società capitolina scegliesse Molina. In un'intervista a ESPN, lo stesso Read ha parlato così del mancato trasferimento nella Capitale: "In realtà, non sono nemmeno deluso. Poteva andare in entrambi i modi. Ho già detto che non avrei dovuto per forza lasciare il Feyenoord, perché non ho ancora finito di imparare qui, quindi sono felice di essere qui. Era un'opportunità, certo, ma sono felice di essere qui. Potrebbe ancora avvenire un trasferimento, ma in realtà sembra che resterò qui". E sull'impatto psicologico del mancata operazione in uscita: "Sono calmo a riguardo, parlo spesso con la mia famiglia e con il mio agente che mi fanno restare sereno. Sono calmo di natura, non c'è molto che giri nella mia testa in merito". Read ha concluso: "Giochiamo in Champions League e ho ancora molto da migliorare. Queste due cose sono importanti per questa stagione."