Ultimo test amichevole per i giallorossi. Lunedì 24 la prima in Serie A contro la Fiorentina
Gasperini: "Partita pessima. D'Amico sta trattando giocatori giovani ma importanti"
Ultima amichevole pre stagionale per la Roma. Domani alle 17.30 la sfida contro il Borussia Dortmund in Germania, match da sapore di Champions League per i giallorossi. Prima chiamata per Molina che farà il suo esordio, torna Koné. Out per infortunio Pisilli e Pellegrini. Lunedì 24 la prima in campionato contro la Fiorentina.
Dove vedere Borussia Dortmund-RomaBorussia Dortmund-Roma, match amichevole, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN: calcio d'inizio alle 17.30 di sabato 15 agosto. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
La Roma non molla Rodrigo Mora. Nessuna possibilità per lo scambio Nkunku-Soulé
News AS Roma
Borussia Dortmund-Roma, i convocati: c'è Molina. Out Wesley per una distorsione
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma, dalla Francia: il Barcellona vuole Nkunku, c'è anche il Lipsia
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: attesa Mora. Il Lione abbassa il prezzo per Fofana
Radio Pensieri
'RADIO PENSIERI', TRANI: "La Roma ha un altro giocatore in mano oltre a Mora"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti