Dybala in buca, Wesley si diverte: relax e sfida a biliardo con El Shaarawy

Domani alle 17.30 la Roma giocherà l'ultima amichevole estiva dopo quelle con Trastevere, Primavera, Cannes, Cardiff, Newport e Brighton. I giallorossi oggi voleranno in Germania, il giorno di Ferragosto il match contro il Borussia Dortmund. Prima convocazione per Molina, già a disposizione di Gasperini. Torna Koné mentre non ci saranno per infortunio Pisilli e Pellegrini, out anche Wesley per una lieve distorsione alla caviglia. Convocato il baby Morucci in attacco.

Borussia Dortmund-Roma, i convocati di Gasperini

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Mannini, Reale, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Koné

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala, Vaz, Morucci