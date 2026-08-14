Ore frenetiche per il calciomercato della Roma. La pista che porta a Rodrigo Mora non è tramontata e i giallorossi continuano a trattare, ma nel frattempo D'Amico valuta anche piste alternative. Secondo quanto riportato da Sportitalia tra le alternative c'è Fofana del Lione, il club francese ha abbassato le pretese economiche e in caso di fumata nera per Mora la Roma virerà sul belga. In lista c'è anche Nkunku (cercato già a gennaio) ma è da escludere l'ipotesi di uno scambio con Soulé che rimane nel mirino dei rossoneri. Sul francese la concorrenza è ampia, è fuori dal progetto di Amorim e diversi club esteri hanno chiesto informazioni. Gasperini attende il rinforzo in avanti, avrebbe preferito averlo prima di Ferragosto ma servirà ancora un po' di attesa.