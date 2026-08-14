La Roma aspetta una risposta dal Porto per Mora e nel frattempo continua a guardarsi intorno per rinforzare il pacchetto offensivo. Fari puntati su Fofana del Lione ma sul taccuino c'è anche Nkunku. Il francese è fuori dal progetto di Amorim, ha lasciato Milano per motivi personali e aspetta novità dal calciomercato. Secondo quanto riportato da L'Equipe su di lui c'è il Barcellona che ha avviato i primi contatti con l'entourage, piace anche al Lipsia e al Borussia Dortmund. L'attaccante preferisce la Premier League, ma al momento nessuna trattativa avviata. La Roma resta alla finestra.