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DIFESA

Gollini 6: Due minuti e scalda i guanti sul tiro dalla distanza di Miller. Poi si gode lo spettacolo da lontano invocando un posto più vicino al palco. Vuole mettere pure lui la firma, lo fa con un intervento coraggioso sul colpo di testa di Palma sul finale di primo tempo. La ripresa si apre con un qualcosa di già visto: respinta corta e centrale (ma c’è anche deviazione) e tap in di Zaniolo.

Ghilardi 7: “Troverà sempre più spazio”, aveva anticipato Gasp. E il difensore di Lucca parte subito titolare mostrando personalità e una sana cattiveria al contrasto. Nella prima frazione dalle sue parti i pericoli non sono tanti, ma parte del merito è anche sua. Nella ripresa cambiano gli avversari, e pure l’attenzione del reparto difensivo ma non quella di Daniele che cala pure la cinquina aggiungendosi alla lunga lista di marcatori romanisti.

Ndicka 7: Qui ha vissuto la grande paura, un sentimento che l’ivoriano non conosce quando c’è da gestire avversari e palloni in area amica. Evan indossa il mantello e spunta quando meno te lo aspetti nemmeno fosse Michael Myers, anche in area avversaria.

Hermoso 6: Delegato spesso nell’impostazione dell’azione, lo spagnolo mostra subito quella voglia di proiettare la palla nella zona calda. Una caratteristica che piace da matti a Gasp, e non solo. Ma questo non gli fa perdere concentrazione quando si tratta di mettere una pezza, com con quel colpo di testa a metà primo tempo. Sonnecchia un po’ sul gol di Zaniolo ma quante ne sventaglia. (84’ Koulierakis sv)

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