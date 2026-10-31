Le sue parole: "Alla fine abbiamo vinto ed è la cosa più importante. Sono contento del mio gol qui a Udine"
Ndicka a FR: "Non penso alle voci di mercato. La Champions è speciale, siamo ambiziosi"
Evan Ndicka ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro l'Udinese. Queste le sue parole:
Che cosa è successo nella ripresa? "Quando vinci 4-0 il primo tempo, non voglio dire che abbiamo la testa alle altre partite ma abbiamo abbassato un po' il ritmo. Alla fine abbiamo vinto ed è la cosa più importante".
Si è chiuso un cerchio dopo due anni qui a Udine? "Si chiude un cerchio. Sono contento del mio gol qui a Udine, ma per la squadra prima di tutto e per i tre punti".
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