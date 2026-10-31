Ndicka a FR: "Non penso alle voci di mercato. La Champions è speciale, siamo ambiziosi"

Evan Ndicka ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro l'Udinese. Queste le sue parole:

Che cosa è successo nella ripresa? "Quando vinci 4-0 il primo tempo, non voglio dire che abbiamo la testa alle altre partite ma abbiamo abbassato un po' il ritmo. Alla fine abbiamo vinto ed è la cosa più importante".

Si è chiuso un cerchio dopo due anni qui a Udine? "Si chiude un cerchio. Sono contento del mio gol qui a Udine, ma per la squadra prima di tutto e per i tre punti".