La Roma spicca il volo. Schiantata l'Udinese 2-5 in trasferta e raggiunta quota 24 punti in classifica. È la miglior partenza dal 2013, in quel caso i giallorossi riuscirono a collezionare dieci vittorie su dieci. L'anno scorso a questo punto della stagione la Roma aveva 21 punti, mentre due anni fa addirittura 13. Per trovare un risultato simile negli ultimi anni bisogna tornare al 2022 con Mourinho in panchina (22). Da paura anche i dati sui gol fatti. Già 28 in dieci giornate. Mai così bene nella storia dei giallorossi. Il record era 26 nelle stagioni 16/17 e 60/61. E sono già tredici i marcatori diversi.