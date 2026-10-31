Daniele Ghilardi ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro l'Udinese. Queste le sue parole:

Che cosa significa segnare il primo gol in Serie A? "Sì, è il primo gol in A. Sono molto contento. Ho calciato con tutta la forza che avevo. Era fine partita, avevo i crampi ai polpacci. Ero morto, stavo facendo stretching e non mi hanno visto. Ho esultato meglio di Lulli? Emanuele non era abituato, io ne ho fatti 2 in B e 1 in C. Pochi, ma qualcosa. Sono molto contento. Ci ho messo più di due stagioni a farlo, sono contento".

Quanto vi aiuta il calcio di Gasperini, attaccando anche con i difensori? "Siamo abituati ad inserirci, a giocare in area di rigore. Il mister dice che tutti abbiamo le qualità per fare gol o assist, ci lavoriamo tanto anche in allenamento e penso si veda".

Ha fatto un gol e due assist in 10 giorni, finora solo 1 assist in carriera: ricorda quando? "Un Mantova-Vicenza, con gol di Padella. Me lo ricordo benissimo".

Nella Roma siete davvero tutti titolari? "Sì, siamo veramente tutti titolari e si vede. Tutti abbiamo giocato e ognuno ha avuto il proprio minutaggio, facendo ciò che doveva fare. Stiamo facendo una grande stagione e continuiamo così. Ci sono tante partite e abbiamo bisogno di tutti".