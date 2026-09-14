Roma, il pullman giallorosso è arrivato all'Olimpico Grande Torino

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

DIFESA

SVILAR 6,5: Usa subito il pass uscita su una palla insidiosa di Fitz-Jim e si fa trovare pronto sul tentativo da fuori di Mandragora, ma tutte le altre card se le tiene in tasca perché il Torino non produce molto in un primo tempo di assoluto dominio della Roma. Nella ripresa alza il livello di difficoltà quando mette un mattone sul tentativo a tu per tu di Simeone.

MANCINI 7: Deve cancellare gli errori con Atalanta e Fenerbahce, lo fa andando a strappare con tutta la forza che ha il pallone da cui nasce il vantaggio romanista. Più che a difendere (vista l’apatia del Torino) va spesso a caccia della giusta trama con Lulli in fase offensiva. Nel secondo tempo si alterna con Balerdi in zona centrale.

BALERDI 7: Tocca a El Flaco che prende il comando della difesa e dopo appena 5 minuti deve mettere tutto su stesso per evitare l’inserimento sotto porta di Simeone. L’argentino ringhia anche alto mettendo in difficoltà la mediana granata. Nel finale rincorsa su Braganca che vale mezzo gol. Indovina sempre il tempo giusto e si candida a essere uno dei protagonisti di questa stagione.

HERMOSO 6: Alza il bavero, come vuole Gasperini. E in zona più avanzata lo spagnolo diventa non solo uno sradica palloni ma anche un assist man. Non tutti i tentativi di infilata sono precisi mentre dietro il lavoro vero inizia a metà ripresa. E non sempre lo esegue a modo.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4