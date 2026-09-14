Super Balerdi. È proprio il caso di dirlo. Lo ha dimostrato contro l’Atalanta, col Fenerbahce e ora anche contro il Torino. L’argentino ci ha messo davvero poco per entrare nei cuori dei tifosi: partita dopo partita, Leonardo sta fornendo prestazioni di altissimo livello. Letture difensive, grinta e velocità sono solo alcuni degli ingredienti che Balerdi sta mettendo in campo. Non si tira mai indietro, lotta su ogni pallone e soprattutto sembra essere sempre nel posto giusto. La Roma sta tenendo botta a Torino e gran parte del merito è anche suo. A quindici minuti dalla fine arriva l’ennesima giocata che fotografa perfettamente la sua partita. Braganca si invola verso Svilar, pronto a presentarsi a tu per tu con il portiere giallorosso. Sembra fatta, ma Balerdi non molla. Recupera il portoghese, lo chiude con un intervento perfetto e salva la Roma. Un intervento che vale quasi come un gol. La panchina giallorossa si alza in piedi e parte l’applauso. Anche Malen e Dybala si alzano e applaudono Leonardo, protagonisti insieme a lui di una Roma che sta resistendo su un campo complicato.